Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürlüğü tarafından Yenifakılı Fehimli köyünde yapılan taşkın kontrol kanalı tamamlandı.

DSİ 123. Şube Müdürlüğü ekiplerince tamamlanan iş kapsamında; 566 metre kanal ve 6 adet menfez geçişi yapıldı.

Konu ile ilgili Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “DSİ 123. Şube Müdürlüğümüzce Yenifakılı Fehimli köyünde tamamlanan taşkın kontrol kanalı ile vatandaşlarımızı ve toprağımızı taşkın riskinden koruyoruz. İş kapsamında; 566 metre kanal ve 6 adet menfez geçişi yapılmıştır. Çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyoruz” denildi.