Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat merkeze bağlı Azizli köyünde yapımı devam eden Kilitli Parke çalışmalarını inceledi.
Genel Sekreter Yılmaz, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Ahi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yılmaz yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hizmetlerin Yozgat’a yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Vali Mehmet Ali Özkan, Milletvekillerine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Alpaslan Demir