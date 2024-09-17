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Yılmaz yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hizmetlerin Yozgat’a yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Vali Mehmet Ali Özkan, Milletvekillerine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yılmaz, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Ahi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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