Toplantıda Yerköy’e bağlı Kömüşören köyüne Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut yapılar korunmak kaydıyla yumurta tavukçuluğu tesisinin faaliyet göstermesinde sakınca bulunmadığı bildirildi.

İmar Planı Değişikliği Onaylandı

Gündemin birinci maddesinde, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Vekili Adem Kızılok tarafından, Yerköy ilçesine bağlı Kömüşören köyünde bulunan 175 ada 4 parsel numaralı taşınmazla ilgili imar planı değişikliği önerisi Meclis’e sunuldu.

Söz konusu taşınmazın mevcut imar planında "Süt Entegre Tesis Alanı" olarak tanımlandığı, yapılan değişiklikle "Tarım Hayvancılık Tesis Alanı (Yumurta Tavukçuluğu Tesis Alanı)" olarak düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

Komisyonun hazırladığı raporda, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında ilgili kamu kurumlarının olumlu görüşlerinin alındığı belirtildi.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, dere yatağının ekseninden itibaren sağlı sollu 20’şer metre olmak üzere toplam 40 metrelik alanın taşkın sahası olarak korunması şartıyla yapılaşmaya onay verirken; Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut yapılar korunmak kaydıyla yumurta tavukçuluğu tesisinin faaliyet göstermesinde sakınca bulunmadığını bildirdi.

ÇEDAŞ, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve diğer ilgili kurumların da görüşleri doğrultusunda, plan değişikliği önerisi komisyonca uygun bulundu.

Plan değişikliğine esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının onaylandığı, yapı yaklaşma mesafelerinin ve emsal değerlerinin belirlenerek planlamaya işlendiği kaydedildi.

İğdeli Göletinin Mevcut Durumu Konuşuldu

Toplantının ikinci gündem maddesinde, Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Osman Biçer, Çandır ilçesindeki İğdeli Göleti'nin sulama ve kullanım durumu hakkında bilgi verdi.

1988-1992 yılları arasında inşa edilen ve 4 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan göletin, 2 bin 800 dekar araziyi sulama kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Göletin mülkiyetinin İl Özel İdaresi’ne ait olduğu, işletmesinin ise Uzunlu Sulama Kooperatifi’ne verildiği ifade edildi.

2015 yılında yapılan protokolle İğdeli köyü halkının göletten 5 yıl süreyle motopomp sistemi ile faydalanmasına izin verildiği, ancak 2020 yılında sürenin dolmasıyla halkın yeniden su kullanımı konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Komisyon raporunda, bölgedeki yetersiz yağışlar nedeniyle göletteki su seviyesinin normalin beşte biri kadar olduğu, buna rağmen yağış olduğu takdirde bin 500 dekar şeker pancarı, 150 dekar mısır ve 250 dekar diğer ürün alanlarının sulanabildiği aktarıldı.

Göletin aynı zamanda taşkın koruma işlevi gördüğü ve halk tarafından olta balıkçılığı amacıyla da kullanıldığı ifade edildi.