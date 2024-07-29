Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde yol iyileştirme ve yama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yıpranmış köy yollarında asfalt yama çalışmaları yaparak ulaşımda oluşabilecek aksaklıkları gideriyor.

Merkez ve ilçelere bağlı köy ve mahallelerinde ulaşımı sağlayan asfalt yol ağının yıl içerisinde doğal nedenler ile yıpranması nedeni ile bozulan kısımlara yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanlarında bulunan bu yollara, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilirken, ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sayın Valimizin talimatları, İl Genel Meclis Başkanı ve Meclis üyelerimizin destek ve katkılarıyla Yol ve Ulaşım Hizmetleri tarafından özellikle köylü vatandaşların şehir merkezlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları, ürün nakli yapmaları ve taşımalı eğitimde ki sürekliliğin devamı için bu yol bakım onarım çalışmalarını İl Özel İdaresi olarak hem çok önemsiyor hem de her yıl ki çalışma programımız içerisinde yer veriyoruz” ifadelerine yer verildi.