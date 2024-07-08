Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan’a bağlı Sırçalı kasabası Kızboğan Deresi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden taşkın koruma kanalı çalışması ile vatandaşları ve toprakları taşkın risklerinden korunduğunu söyledi.

Vali Özkan, “Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, doğal afetlere karşı daha güvendeyiz” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu hizmetlerin İlimize yapılmasında, başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.