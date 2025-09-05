Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin birinci maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ümüt Şahbaz, 8 Ağustos 2025 tarihli İl Genel Meclisi toplantısında 205 sayılı kararla komisyona havale edilen önergeyi değerlendirdi. Önerge, 2025 mali yılında Çayıralan ilçesine İl Özel İdaresi tarafından hangi işlerde ve ne miktarda ödenek ayrıldığı ile yapılan harcamaları kapsıyordu.

Yapılan incelemeye göre Çayıralan’a bağlı köyler için toplam 11 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldığı belirlendi.

Ödenek dağılımında bahseden Şahbaz şunları söyledi: “Kanalizasyon yapım projesi: 4 milyon 250 bin lira. İçme suyu yapım projesi: 5 milyon 250 bin lira. Kilitli parke yapım projesi: 750 bin lira. Kat asfalt kaplama projesi: 250 bin lira. Cari giderler: 1 milyon lira. Kanalizasyon projesi ödeneğinden 4 milyon 230 bin lira, Elçi, Külekçi, Yukarıyahyasaray, Karaazap ve Menteşe köylerinde kanalizasyon yapım, bakım ve onarım işlerinde harcandı.”

Şahbaz, İçme suyu projeleri için ayrılan ödenekten, Yukarıyahyasaray köyüne 75 m³’lük içme suyu deposu, Derekemal köyüne 100 m³’lük depo, Söbeçimen köyüne 75 ve 50 m³’lük depoların bakım ve onarımı ile Yukarıtekke köyüne 2 bin 900 metre şebeke hattı yapımı için toplam 3 milyon 519 bin 391 lira harcama yapıldığını söyledi.

Kilitli parke yapım ödeneği ise köylerdeki asfaltlama projelerinde kullanıldığını dile getiren Şahbaz, “Yapılan tahsis değişikliği ile 749 bin 280 lira bedelle Evciler köyüne 1 kilometre 1. kat asfalt kaplama yapıldı, Avşaralan köyünde 500 metre 2. kat asfalt kaplama çalışmaları yürütüldü. Ayrıca ilçedeki köy yolları için 700 m³ 0,25 ve 210 m³ mıcır alımı yapıldı; asfalt ekibi işlerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.