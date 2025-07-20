Çekerek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyon sonucunda, yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik önemli bir başarıya imza atıldı.

Alınan istihbari bilgi doğrultusunda, Çekerek ilçesine bağlı bir mahallede ikamet eden bir şahsın, evinde ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaşıldı. Durumun adli mercilere bildirilmesinin ardından, şahsın adresine yönelik adli arama ve el koyma kararı alındı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan detaylı aramada, toplam 14 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonrası ilgili şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretiyle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın huzuru ve gençlerimizin geleceği için, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla çalışmalarımız gece gündüz demeden devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında halkın da duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek, benzer durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunulmasının önemini hatırlattı.