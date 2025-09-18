Yeniyer Belediye Başkanı Hacıbekir Bölükbaşı, Ahmetfakılı-Karakız arasındaki Yeniyer yolunun, devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Başkan Bölükbaşı, yolun tamamlanma sürecine kadar kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın güvenliği için bu güzergâhı kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yol tekrar hizmete açılacaktır” dedi.

Bölükbaşı, çalışmalar süresince gösterilen anlayış ve sabır için vatandaşlara teşekkür ederek, yolun tamamlanmasının ardından bölge ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale geleceğini kaydetti.