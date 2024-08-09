Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) 31 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Üçüncü Başvuru Çağrı ilanını yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, başvurular 16 Eylül 2024 tarihinde saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacak.

Başvuru yapmayı planlayan kişilerin, başvuru sürecinden önce Başvuru Çağrı Rehberi’ni dikkatlice okumaları gerektiği vurgulandı. Başvuru rehberi ve diğer detaylı bilgilere TKDK’nın resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabileceği belirtildi.

Üreticiler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen bu çağrı hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin, ilgili internet sitesini ziyaret etmeleri öneriliyor.