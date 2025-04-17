Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Dişli Mevkii’nde bulunan 4 yeni su kuyusunun aynı sistemde birleştirilerek şehir şebekesine entegre edildiğini açıkladı.

Başkan Ekinci, yapılan çalışmalarla mevcut su kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını belirterek, “Yeni kuyularımızı terfi deposuna bağladık. Ayrıca kurduğumuz yüksek kapasiteli pompa sayesinde, mevcutta saatte 65 ton olan su temin kapasitemizi 150 tona çıkardık” dedi.

Suyun daha verimli ve kesintisiz bir şekilde şehir şebekesine aktarılmasını sağladıklarını ifade eden Ekinci, “Sorgun’umuzun su ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.