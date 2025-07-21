Boğazlıyan’da sürdürülen doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında içme suyu hattında patlama meydana geldi. Olay nedeniyle Yenidoğan Mahallesi’nde kısa süreli su kesintisi yaşandığı bildirildi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar yaptığı açıklamada, Yenidoğan Mahallesi’nde devam eden doğalgaz çalışmaları sırasında içme suyu hattında bir arıza meydana geldiğini ve bu nedenle bölgede su kesintisi yaşandığını belirtti.

Ekiplerin arızaya hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade eden Başkan Coşar, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz suyun yeniden verilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Anlayışları için hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.