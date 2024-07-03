Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan Aile Sağlığı Merkezi kompleks binası inşaatının sona yaklaştığını söyledi

Boğazlıyan Çarşı Mahallesi TOKİ Mevkiinde yapımına başlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ve 2 Aile Hekimliği Birimi bulunan Aile Sağlığı Merkezi kompleks bina inşaatı bittiğinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Vali Özkan, “Yapılan hizmet yiğitler şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.