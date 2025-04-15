Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol ile birlikte Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Ayanoğlu Mahallesi ve Karacaşar Mahallesi'nin kesiştiği noktada yer alan taşkın su kanalında yürütülen dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesini yerinde inceledi.

Devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Arslan, projenin ilk aşamasının tamamlandığını ve havaların ısınmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti.

Projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına DSİ ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Arslan, kanalın hem taşkın riskini azaltacak şekilde ıslah edileceğini hem de çevresinin daha estetik ve kullanışlı bir yapıya kavuşacağını belirtti.

İnceleme sırasında DSİ 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol ile birlikte proje üzerine fikir alışverişinde bulunan Başkan Arslan, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte söz konusu bölgenin daha güvenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Başkan Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Amacımız, hemşehrilerimizin güvenliğini ön planda tutarak altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmak ve çevreyi daha yaşanabilir hale getirmektir. DSİ ile yürüttüğümüz bu ortak projeyle önemli bir adım attık. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”