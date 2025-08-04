Yerköy Eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılması planlanan Engelsiz Yaşam ve Bakım Merkezi projesi başladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy Eski Devlet Hastanesi’nin “Yerköy Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi”ne dönüştürülmesi projesinin başladığını açıkladı.

Vali Özkan, projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunanlara teşekkür ederek, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.