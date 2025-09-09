Ekipler, belirlenen alanlarda yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, bu adımların gelecekte yapılacak projeler için önemli bir zemin oluşturacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Erkut Ekinci, şehrin düzenli ve sağlıklı gelişimi için kararlı olduklarını vurguladı.

Başkan Ekinci, “Fen İşleri ve İmar Müdürlüğümüzün iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla, imara aykırı yapılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Amacımız Sorgun’un daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşmasıdır” dedi.

Başkan Ekinci, vatandaşların destek ve anlayışına da teşekkür ederek, “Hemşehrilerimizin katkısıyla Sorgun’u hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.