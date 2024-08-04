Trafik Jandarma Timi tarafından Boğazlıyan yolu Topçu Göleti mevkiinde sürücüler kontrol edilerek, trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın ve arka koltuktaki yolcuların emniyet kemeri takmasının önemi, hız limitleri, geçme kuralları ihlalleri hakkında bilgilendirme yapılarak konular hakkında eğitim broşürü dağıtımı yapıldı.

TRAFİK KURALLARI

Trafik kuralları, trafikte düzeni sağlar ve böylece oluşabilecek kazalar nedeniyle can-mal kaybı meydana gelmesinin önüne geçmeyi amaçlar.

Trafik kurallarına uyulmaması durumunda da ciddi sonuçları olan durumlarla karşılaşılabilir.

Bu gibi durumlar yaşanmasa bile trafik kurallarına uyulmaması halinde cezai işlemle karşılaşılabilir.

EMNİYET KEMERİNİZİ TAKTIĞINIZA EMİN OLUN

Emniyet kemerini takmadan araç kullanmak olası bir kaza durumunda ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir.

Üstelik emniyet kemeri takılı olmadan sürüş yapmak, trafik cezası kesilmesinin nedenlerinden biridir. Bu nedenle aracınızı çalıştırmadan önce emniyet kemerini taktığınıza ve ayrıca aynalarınızı da en sağlıklı görüşü sağlayacak şekilde ayarladığınıza emin olmalısınız.

GEREKLİ DURUMLARDA SİNYAL VERMEYİ UNUTMAYIN

Sinyal; durağan haldeki aracın hareket edeceğini, seyir halindeki aracın ise şerit ya da yön değiştireceğini belirtir. Bir uyarı niteliğinde olan sinyaller kullanılmadığında ise trafikteki diğer araçlar, sinyal kullanmayan aracın planlanmayan hareketinden dolayı zor durumda kalabilir. Bu durum kazalara da neden olabilir.

YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEYİN

Bu pek çok kişinin bilmediği kurallardan biri; ama, evet, araçta yüksek sesle müzik dinlemek ve trafikteki diğer araçları bu nedenle rahatsız etmek de bir trafik kuralı ihlali. Gürültü kirliliği oluşturmamak, trafikteki diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtıp herhangi bir kazaya sebep olmamak için müzik dinlerken sesi çok açmadığınıza emin olmalısınız.

TAKİP MESAFESİNE UYUN

Trafik kazalarına sebep olan şeylerden biri, sürücülerin takip mesafesine uymamasıdır. Takip mesafesi, öndeki aracın ani bir fren yapması ya da önde kaza gerçekleşmesi durumunda çarpışma yaşanmadan durmanıza yardımcı olabilecek mesafedir. Takip mesafesine uymak o kadar önemli ki direksiyon sınavında takip mesafesine uymamak, kırmızı hatalardan biri olarak kabul edilir ve sınavdan kalmanıza neden olabilir.

HIZ SINIRLARINI BELİRTEN TRAFİK LEVHALARINI TAKİP EDİN

Hız limitleri, aracın türüne ve seyir halindeki yol tipine göre farklılık gösterir. Bu nedenle hangi yolda kaç km hızla gidilmesi gerektiğini takip etmek için trafik işaretlerini ve levhaları incelemelisiniz.

GEREKLİ DURUMLARDA YOL VERİN

Yaya ve okul geçitlerinde yayanın önceliği vardır. Bu sebeple yayalara öncelik verilmemesi trafik kurallarına aykırıdır. Fakat yayaların dışında trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar da bulunur.

Ambulans, itfaiye, organ nakil ve kar-buz kazıma gibi görevleri bulunan acil müdahale araçları, afetlerde hizmetli araçlar, güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla olay yerine giden polis veya zabıta araçları trafikte önceliklidir.

Bunun yanı sıra bölünmüş ya da tali yoldan gelen araçlar veya kavşağa girmek üzere olan araçlar da ana yolda seyir halinde bulunan araçlara yol vermelidir.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI’NI YENİLEMEYİ UNUTMAYIN

Mutlaka bilinmesi gereken trafik kurallarını aktardık. Fakat bunlara ya da farklı bir trafik kuralına uymadığınız için plakanıza kesilen trafik cezası bulunuyorsa ceza ödeme işlemini gerçekleştirmeniz gerektiğini hatırlatalım. Dilerseniz trafik cezası ödeme ve indirimli trafik cezası hakkında yazdığımız yazıyı okuyarak bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bahsettiğimiz kuralların yanı sıra bilmeniz gereken çok önemli bir konu daha var: Zorunlu Trafik Sigortası! Kaza durumlarında meydana gelen maddi zararı hasar oranı ve sürücünün kabahati doğrultusunda tamamen ya da kısmen karşılayan Zorunlu Trafik Sigortası, her yıl yenilenmesi gereken bir sigorta çeşididir. Trafik sigortası poliçe geçerlilik tarihi biten araçların trafiğe çıkması yasaktır. Aksi takdirde cezai işlemle karşılaşabilirsiniz.