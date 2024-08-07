Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Sorgun Yaz Festivali, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü ve renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen kortej, Kardeşlik Çeşmesi'nden başlayarak Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda sonlandı.

COŞKULU KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Festival korteji, Kardeşlik Çeşmesi'nden başlayarak Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda sonlanan Korteje, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Eymir Belediye Başkanı Sinan Yanar, Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, MHP Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşünde modifiye araçlar, ATV ve motosiklet grupları da yer aldı. Festivale katılanlar, kortej boyunca coşkuyla yürüyerek etkinliğin tadını çıkardılar.

YÖRESEL LEZZETLER VE ÜRÜNLER SERGİSİ

Kortej sonrasında Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda kurulan Yöresel Lezzetler ve Ürünler Sergisi büyük ilgi gördü. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, sergiyi ziyaret ederek sergi açan kadınlar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Ekinci, yöresel ürünlerin tanıtımına ve yerel ekonomiye katkı sağlanmasının önemine dikkat çekti. Sergide yer alan yöresel lezzetler ve el emeği ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ KATILIMI

Festival kortejine katılan Eymir Belediye Başkanı Sinan Yanar ve Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, kortej boyunca vatandaşlarla selamlaştı ve festivale dair olumlu görüşlerini paylaştı. Başkanlar, böyle etkinliklerin toplumun bir araya gelmesini sağladığını ve sosyal bağları güçlendirdiğini vurguladı. MHP Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan da festivalde yer alarak, vatandaşlarla bir araya geldi ve festivalin Sorgun için önemine değindi.

EYMİR HALK KONSERİ

SORFEST 2024, 7 Ağustos 2024 Çarşamba akşamı Eymir Kasabası'nda düzenlenecek halk konseri ile devam edecek. Bu özel konserde, Mümin Sarıkaya, Arif Şahin, İlkay Selçuk & Keja ve Halk Ozanı Hasan Kaplani ve yerel sanatçılar sahne alarak halkın beğenisine sunulacak. Eymir Kasabası'nda düzenlenecek olan konserin büyük bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Festival kapsamında düzenlenen konserler, Sorgun halkının bir araya gelerek eğlenmesini ve kültürel etkinliklere katılımını teşvik ediyor.

Sorgun Yaz Festivali, sadece eğlence değil aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatılması ve tanıtılması açısından da büyük bir öneme sahip. Festival sayesinde yöresel ürünler ve lezzetler tanıtılırken, yerel sanatçılar da sahne alarak kültürel zenginliklerin paylaşılmasına katkı sağlıyor. SORFEST, Sorgun halkının bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde vakit geçirdiği önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.