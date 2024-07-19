Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli teknik personeli tarafından gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik yapılan denetim sonrası gıda güvenliğine dair bilgilendirme gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafında yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı gıda üretim ve satış işletmelerinde, 5996 sayılı kanun kapsamında rutin gıda denetimleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli teknik personelimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Denetim yapılan işletmelere gıda güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır” denildi.