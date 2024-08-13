Saraykent Kaymakamı Ali Serttaş başkanlığında Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Saraykent Kaymakamı Ali Serttaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri ve Okul ve Kurum idarecileri katıldı.

Değerlendirilme toplantısında okulların başarı durumları, 2024-2025 Eğitim -Öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar, değerlendirme toplantısında ele alındı. Daha sonra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ele alınarak okullarımızın akademik başarısı değerlendirildi.