Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim döneminin yaz tatiline girmesi ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okulları ziyaret ederek eksiklikleri yerinde tespit ediyor. Ziyaretleri kapsamında Nene Hatun Anaokulunu ve Mümtaz Gözan Rehberlik Merkezini ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Kamil Pehlivan eşlik etti.

Yoldaş, Şube Müdürü Kamil Pehlivan ile birlikte farklı farklı okulları gezerek eksikleri ve ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Ziyarette yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olma durumu kontrol edildi. Eksiklikler tespit edilip en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi çalışmalarına başlanılmasına karar verildi. Yoldaş, çalışmalarından dolayı okul müdürlerine teşekkür etti.

Mümtaz Gözan Rehberlik Merkezini ziyaret eden Yoldaş, eksikleri tespit ederek eksiklerin giderilmesi için çalışmaları başlattı.