Sarıkaya ilçesinde, belediye tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İlçe de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Osman Gözan, gün içerisinde devam eden çalışmaları anlattı.

İlçe merkezi ve mahalle aralarında temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Başkan Gözan, “ Yaz aylarının gelmesi ile birlikte böcek ve haşerelerde de artışlar yaşanmaya başlandı vatandaşlarımızın bu durumlardan rahatsız olmamaları için her mahallede gün boyunca ilaçlama çalışmalarız devam ediyor. Ayrıca ilçemizde hizmet veren lokanta ve restoran benzeri iş yerlerinde hijyen ve etiket denetimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Miting alanı yanında su biriken bölgede su akışını sağlamak maksadıyla yol düşürme ve yağmur suyu gideri açma çalışmalarının devam ettiğinin de altını çizen Gözan, “İlçemizde vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamaları için tüm belediye çalışmalarını seferber ettik. Ana kanalizasyon hattı yenileme, yeni hat bağlantı, bakım ve tamirat çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlçemizde ekiplerimiz farklı noktalarda aralıksız olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şuanda, su depolarımızda bakım ve onarım çalışmaları, mahallelerimizde bakım, onarım, yeni abone hat bağlantı ve sayaç kontrol çalışmalarımız devam ederken öte yandan itfaiye şefliğimizce ilçemizin birçok noktasında ve köylerimizde yangınlara müdahale faaliyetleri sürdürülüyor. Şekerpınar Mahallemizde sel taşkın kanalı temizleme ve çevre temizlik çalışmalarını ekiplerimiz devam ettiriyor. Cadde ve sokaklarımızda süpürge aracı ile rutin gece temizliği çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ilçemiz geneli iş yerlerinde ruhsat ve ilan, reklam panolarının denetimini de aralıksız olarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.