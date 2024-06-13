Akdağmadeni Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde tüm birimleriyle temizlik, yeşil alan çalışmaları, mezarlık bakımları ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Kurban Bayramına hazırlandığını söyledi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Amirliği ekipleri ilçemizin her noktasında bayram öncesi yoğun mesai harcarken, kaldırımlarda oluşan yabani otların temizliği, mezarlıklarımızın bakımları, orta refüj ve parklarımızın çiçeklendirilmesi ile bakım onarım çalışmaları koordineli bir şekilde tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Bayram öncesi gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarının hafta boyunca ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.