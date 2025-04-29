Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede hayata geçirilecek olan Yuvam Konutları Projesi’nin inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu.

Başkan Coşar, yaptığı açıklamada, uzun süredir planlanan projenin ilk kazmasının vurulduğunu belirterek, “Boğazlıyan’ımız için tarihi bir adımı daha attık. Yuvam Konutları artık yükseliyor” dedi.

Projenin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü dile getiren Coşar, “İlk günden itibaren bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir, daha güçlü bir Boğazlıyan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Coşar, Yuvam Konutları Projesi’nin, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.