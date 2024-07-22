Protokol kapsamında; Sorgun ilçe sınırları içerisinde Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan arkeolojik kazılar, yüzey ve alan araştırmaları, yayın faaliyetleri ve çeşitli, bilimsel etkinlikleri içeren protokole Sorgun Belediyesi mali destek verecek.

Protokol imza töreni sonrası konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçemizde tarihin gün yüzüne çıkması adına imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir kültür yapısına sahip olan Yozgat’ta, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce Sorgun ilçesinde yürütülecek arkeolojik araştırmalarla gizli tarihin gün yüzüne çıkartılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Protokol ile Sorgun ilçesinde yapılacak arkeolojik araştırmalara Yozgat Bozok Üniversitesi'nin teknik, Sorgun Belediyesinin de mali destek vereceğini aktaran Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bu desteklerle arkeolojik araştırmalar hız kazanacaktır. Sorgun ile ilişkili Eski Çağ bilimlerine yönelik Sorgun Belediyesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ortaklaşa karar vereceği çalıştay, workshop, sempozyum gibi bilimsel ve sosyal etkinliklerin organizasyonlar yapılacak. Üniversite olarak Sorgun ilçesinde yapılacak her tülü arkeolojik projeye bilimsel ve akademik yönden katkı sağlayacağız. Yapılacak çalışmalara Sorgun Belediyesi mali destek ile katkıda bulunacak. Arkeolojik araştırmalarla tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Yaptığımız protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum ”dedi.