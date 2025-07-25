Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir’in Topaklı mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Başkan Sarıaslan’ın kullandığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Sarıaslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yozgat’ın sevilen simalarından biri olarak bilinen Musa Sarıaslan’ın ani ölümü, memleketi Yenifakılı başta olmak üzere tüm bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.