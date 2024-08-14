Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, nohut piyasada değerinde alıcı bulamadığını söyledi.

Çiftçinin bin bir emek ve masrafla ürettiği nohut piyasada değerinde alıcı buladığını belirten Başkan Güngör, “İlçemizde bu sene 65 bin dekar alanda nohut üretimi yaptık 8 bin 500 ton civarında ürün bekliyoruz” dedi.

Başkan Güngör yaptığı açıklamada, “Çiftçinin bin bir emek ve masrafla ürettiği nohut piyasada değerinde alıcı bulamıyor. İlçemizde bu sene 65 bin dekar alanda nohut üretimi yaptık 8 bin 500 ton civarında ürün bekliyoruz. 300-500 dönüm alanda ekim yapan bölgelerde tarım kredi kooperatifleri nohut alımı yapıyor 65 bin dekar gibi ciddi ekim yapan çiftçinin malının fiyatını alıcı belirliyor. Aklımız karışıyor acaba nedir diyoruz. Burada tarım kredi kooperatifi devreye girerek piyasanın oluşumunu temin etmek zorundadır. İlgili makamlarla görüştük siyasilerimizden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.