Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçede bu yıl 7’ncisi düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Programı’na katıldı.

Belediye Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen programa, Başkan Arslan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Doğruyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın öğrencilerin stratejik düşünme, problem çözme ve dikkat becerilerini geliştirmeyi amaçladığını belirten Başkan Arslan, akademik başarının yanında zihinsel gelişimi destekleyen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Arslan, yaptığı konuşmada, “Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri bizim için çok kıymetli. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Başkan Arslan ve Başkan Yardımcısı Doğruyol, geleceğin mimarları olan çocuklarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.