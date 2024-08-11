Akdağmadeni ilçesi Bozhöyük köyünde kaybolan 18 adet küçükbaş hayvan Akdağmadeni İlçe Jandarma 6. Asayiş timi tarafından bulundu.

Akdağmadeni İlçe Jandarma 6. Asayiş timi ile arazide yapılan araştırma sonucunda küçükbaş hayvanlar Yukarıçulhalı köy sınırına 5 kilometre uzaklıkta arazide bulunarak sahibi A.D’ye teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat’a bağlı Akdağmadeni ilçesi Bozhöyük köyünden A.D (60 yaş, erkek) (18 adet) küçükbaş hayvanlarının 09 Ağustos 2024 günü kaybolduğunu bildirmiş ve yardım talebinde bulunmuştur. Akdağmadeni İlçe Jandarma 6. Asayiş timi ile yapılan arazide araştırma neticesinde hayvanlar Yukarıçulhalı köy sınırına 5 kilometre uzaklıkta arazide bulunmuştur. Hayvan sahibine hayvanlarını başıboş tedbirsiz bırakmaması ikazında bulunulmuş ve hayvanlar eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Vatandaş tarafından yardım dolayısıyla memnuniyet bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.