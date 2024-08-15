Öğretmen Samet Cengiz ve Mehmet Akınol, Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muharrem Kırak danışmanlığında, geliştirilen proje Teknofest 2024 finallerine katılmaya hak kazandı.

Öğretmen Samet Cengiz ve Mehmet Akınol, Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muharrem Kırak’ı tebrik eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Antalya'da yapılacak olan Teknofest finallerine katılmaya hak kazandılar. Öğretmenlerimizi ve Prof. Dr. Muharrem Kırak'ı yürekten tebrik ediyor, finalde başarılar diliyorum” dedi.

TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Türkiye’nin, daha adil bir dünya adına savunduğu tezleri daha gür seslendirebilmek, ekonomisini güçlendirmek ve her alanda bağımsız olabilmek için Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanıyor. T3 Girişim Merkezi olarak teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelde ve ayrıca hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerini amaç edinmekte. T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara katılarak finale kalan üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyelerine özel TEKNOFEST Girişim Programı düzenlenmektedir.

Bu kapsamda ilk defa 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı 1. döneminde 24 girişime toplamda 3 milyon lira, 2. döneminde 16 girişime 3.6 milyon lira olmak üzere toplam 40 girişime 6.6 milyon lira maddi destek sağlandı.

Programın 3. döneminde süreci başarı ile takip eden ve tamamlayan ön kuluçka girişimlerine 250 bin lira, hızlandırma girişimlerine 500nin liraya kadar maddi destek sağlanacaktır. Seçilen ekiplere maddi destek yanı sıra girişimcilik eğitimlerinden alanında uzman ve yönetici mentor görüşmelerine, ofis ve patent desteğinden yatırımcı ve iş birliği görüşmelerine kadar 11 farklı imkân ve olanak sağlanmaktadır.