Yozgat İl Genel Meclisi Ağustos ayı Beşinci bileşim toplantısı Meclis Başkanı Adnan Ünal başkanlığında yapıldı.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 1 gündem maddesi görüşüldü.

Tek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan Boğazlıyan ilçesi ve köylerinde bulunan sağlık evleri ile sağlık ocaklarının son durumu görüşüldü.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı İbrahim Dıvrak, Boğazlıyan ilçesinde 4 adet aile sağlık merkezinin bulunduğunu, bunlardan 3 tanesinin ilçe merkezinde bir tanesinin de Yamaçlı Kasabasında olduğunu söyledi.

Dıvrak, “İlçe genelinde 10 adet sağlık evinin bulunduğu bunlardan Yoğunhisar, Çakmak, Uzunlu, Özler, Çalapverdi ve Ovakent sağlık evlerinde 1’er adet ebe personeli hizmet vermektedir. Devecipınar, Aşağısarıkaya ve Yenipazar sağlık evlerinde personel olmadığı görüşmüştür” dedi.

Sağlık evlerinin bakıma ihtiyacı olduğunu belirten Dıvrak, “Sağlık evlerinden Yenipazar, Uzunlu, Aşağısarıkaya köylerindeki bulunan sağlık evlerinin bakım ve onarıma ihtiyaç duyuluyor. Diğer sağlık evlerinin genel durumu ise iyi durumda. İlçede bulunan 1 ve 2 nolu ASM binalarının İlçe sağlık Müdürlüğü tarafından ortak kullanıldığı, diğer sağlık merkezlerinin kamu binalarında hizmet verdiği komisyonumuzca uygun görülmüştür” diye konuştu.

Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.