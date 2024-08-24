Sarıkaya Belediyesi tarafından, ilçede düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kavşaklar, dikilen renkli taşlar ve çeşit çeşit süs bitkileri ile birlikte daha güzel görünüme kavuşturuluyor.



park ve bahçe çalışmalarına hız veren Sarıkaya Belediyesi, ilçenin daha güzel ve renkli görünmesi için çalışmalar yürütüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin birçok noktasındaki dönel kavşaklarda peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Kavşakları, diktikleri çeşitli süs bitkileri ile yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Osman Gözan, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dönel kavşaklarda peyzaj tasarımları yapıyoruz.

Bu tasarımları yaparken su tasarrufuna da dikkat çekmek istiyoruz. Çoğu dönel kavşakları ‘kuru peyzaj’ olarak tabir ettiğimiz, dekoratif taş uygulamalarını bitkisel materyal ile buluşturup peyzaj çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Şimdiye kadar birçok yerde çalışmalarımızı tamamladık.

Park ve Bahçeler bünyesinde bulunan, döner kavşakta peyzaj çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sarıkaya Belediyesi olarak ilçemizi yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Peyzaj çalışmalarımızla Sarıkaya’mızın çehresini değiştirmeye kararlıyız” dedi.