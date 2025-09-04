AK Parti Yerköy Genel Meclis Üyesi Osman Biçer, İl Genel Meclisi toplantısında ilçedeki su sorununa dikkat çekti.

Biçer, yaklaşık 25 köyde içme suyu sıkıntısı yaşandığını belirterek, bazı köylerde yeraltı sularının tamamen çekildiğini ve 100-150 metre sondaj çalışmalarına rağmen su bulunamadığını ifade etti.

Biçer, söz konusu köyler arasında Susuz, Küçük Çalıklı, Büyük Çalıklı, Orhan, Küçük Nefes, Çakırlar, Poyraz, Karlı, Hacılı ve Bicikler’in yer aldığını söyledi.

Biçer, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Lütfen sularınızı tasarruflu kullanın. Bahçe ekme ve sulama işinden acilen vazgeçin. Önümüzdeki yıl yeşil ürün ekmek dahi imkansız hale gelecektir. Önceliğimiz içme suyu ve hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamak olmalıdır” dedi.

Yerköy’de yaşanan kuraklığa dikkati çeken Biçer, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’ne de çağrı yaparak, sulama amaçlı sondaj taleplerine ruhsat verilmeden önce içme suyu şebekesine olası etkilerinin yerinde tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Biçer, sorunun çözümünün ancak Kaymakamlık, İlçe Özel İdaresi, muhtarlar ve siyasilerin omuz omuza çalışmasıyla mümkün olacağını belirterek, köy muhtarları ve vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.