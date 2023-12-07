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Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Şefaatli ilçesinde bulunan karayolu üzerinde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

Şefaatli Belediyesi tarafından yapılan görüşmeler neticesinde ÇEDAŞ tarafından ilçenin karayolu geçiş güzergahı üzerinde aydınlatma çalışması yapıldı.

Geçiş güzergahı iyileştirme ve aydınlatma çalışmaları kapsamında karayolu geçiş güzergahı üzerinde led armatürlü galvaniz aydınlatma çalışmaları ile Şefaatli’nin giriş çıkışında geceler, gündüzler kadar aydınlık bir hale geldi.

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Boğazlıyan’ın kent estetiğine yakışır bir duruma gelmesi için aydınlatma çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, “Belediyemizce yapmış olduğumuz temaslar ve gayretlerimiz neticesinde, ÇEDAŞ tarafından yapılan ilçemiz karayolu geçiş güzergahına led armatürlü galvaniz aydınlatma şirin ilçemize çok yakıştı. İlçemizin gecesini gündüzünün ayrı güzelliklere bürünmesi için kent estetiği çalışmalarımız devam ediyor. Bu ilçe her şeyin en güzeline layık anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz aydınlatma çalışmalarının ardından güzel bir görünüme kavuştu. Hayırlı olsun” dedi.