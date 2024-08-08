Gündemin ikinci maddesinde Sorgun, Boğazlıyan ve Kadışehri ilçe sınırları içerisinde Yozgat İl Özel İdaresince verilmiş olan 8 adet Jeotermal Kaynak arama ruhsatının Resmi Gazetede ilana çıkmasında hiçbir engel olmadığını söyledi.

Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, Boğazlıyan, Sorgun ve Kadışehri ilçeleri sınırları içerisinde 5686 sayılı jeotermal ve doğal mineralli sulan kanunu dahilinde İl Özel İdaresi tarafından verilen 8 adet jeotermal kaynaklı arama ruhsatının hükümden düştüğü ve aramaların yapılması için resmi gazetede ilan verilip yeniden aramalara açılması ve ihalesinin gerçekleştirilmesi için belirlenen bedel üzerinden ihale kararı alınması yolundaki İl Özel İdaresinin 11 Haziran 2024 tarih ve 38939 sayılı teklif yazısı ve ekleri üzerinde Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Raporla alakalı bir konuşma yapan Komisyon Başkanı Ferhat Fidan şunları söyledi: “Sorgun, Boğazlıyan ve Kadışehri ilçe sınırları içerisinde Yozgat İl Özel İdaresince verilmiş olan 8 adet Jeotermal Kaynak arama ruhsatı çeşitli nedenlerden hükümden düşmüş olup, bu ilçelerimizde 5686 sayılı jeotermal ve doğal mineralli sular kanunu dahilinde İl Özel idaresi tarafından verilen 8 adet jeotermal kaynaklı arama ruhsatı hükmü düşmüştür. Tekrar arama yapılabilmesi için Resmi Gazete’de ilan edilip yeniden aramalara açılması ve ihalesinin gerçekleştirilmesi için belirlenen bedel üzerinden ihale kararı alınması yolunda teklif yazısı komisyonumuza hava edildi” dedi.

Komisyonun yaptığı inceleme neticesinde Resmi Gazetede ilana çıkmasında bir engel olmadığını belirten Fidan, “Kadışehri ilçesi Kabalı- Yangı, Boğazlıyan merkez ve Yenipazar Beldesi, Sorgun merkezi ve Doğankent Kaba sabasında ruhsat sahalarının bilgisi ve belirlenen Muhammet bedeller üzerinden resim Gazetede ilan edilip, sahaların yeniden aramalara açılması için ihalelerin gerçekleştirilmeleri ve sahaların aramaya açılması komisyonumuzca uygun görüşmüştür” diye konuştu.

Gündemin ikinci maddesinde, Sarıkaya’da bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ramazan Dolgun yaptığı açıklamada, “Sarıkaya ilçesinde ilköğretim kurumlarına bağlı okullardan 17 adet ilkokul, 9 adet ortaokul. 5 adet imam hatip ortaokulu, 2 adet anaokulu, 4 adet kurum, 2 adet mtsk, 1 adet rehabilitasyon merkezi ve 1 adet özel öğretim kursu bulunmaktadır. İlçe merkezinde Fatih Ortaokulunun yıkım kararına bağlı olarak yıkımının yapıldığı, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunun yeniden yapım kapsamında yıkılarak yapıldığı bu nedenle Fatih Ortaokulu ile aynı binada hizmet verdiği, acilen Fatih Ortaokulunun bulunduğu mahallede okul yapımına ihtiyaç duyulduğu, İlçe merkezinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunun öğrenci sayısının artmasıyla birlikte öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada zorluklar çekildiği, İlgili okulun bahçesinde gerekli çevresel düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu, okulun dış cephe yalıtımın yapılmasının acil olduğu, Atatürk İlkokulu bahçesinde eğitim nedeniyle dolgu çalışması yapılmasına, yeni kilit taşlarının döşenmesine, okulun dış cephe boya ve tadilatlarının yapılmasına, okulun iç alanında eskiyen peteklerin değişimine boya ve badana yapılmasına, Yavuz Selim İlkokulu 4 derslikli bir ilkokul olmakla birlikte personel WC ve öğrenci WC'leri okul dışında olduğundan acilen WC'lerin okul içerisine alınması, Okullarda eskiyen Atatürk büstlerinin yeniden yapılması bakım ve onarımlarının yapılmasına, Şehit Metin Arslan İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin spor ihtiyacının karşılanması amacıyla bahçe düzenlenmesinin yapılması, Özel Eğitim Uygulama Okulunun bahçe duvarında meydana gelen çatlakların tamir ve tadilatı ile boyasının yapılmasına, ilçede bulunan okulların 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlık aşamasında iç cephe ve dış cephelerde kullanıma bağlı olarak basit tamirat ve boya çalışmalarına ihtiyaç olduğundan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü imkanları doğrultusunda bakım onarım çalışmalarının yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gündemin son maddesinde, Şefaatli’de bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Raporla alakalı bir konuşma yapan Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz, “Şefaatli ilçesi Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünde bir ilçe müdürü, 1 memur, 1 hizmetli, 2 işçi ve 3 güvenlik görevlisi personelle faaliyetine devam etmektedir. İlçede bir adet spor salonu, bir stadyum, 1 açık basketbol ve voleybol sahası, 1 portatif yüzme havuzu, 1 soyunma odası tesisi ve yapılması planlanan gençlik merkezi projesinin bulunmaktadır. İlçede okul spor faaliyetlerine ilaveten kurumlar arası turnuvalar, Gençlik haftası etkinlikleri, Amatör spor haftası etkinlikler sürekli olarak yapılmakla birlikte, BESYO hazırlık kursları Polislik sınavlarına hazırlık kursları bütün dönem boyunca devam etmektedir. İlçede bulunan spor salonunun parkeleri oldukça eski durumda olduğu, parkede büyük oranda aşınma meydana geldiği ve yer yer kırıkların mevcut olduğu, salonun çatısından su aktığı, salonun duvarının iç ve dış kısmında su akmasından kaynaklanan tahribatlar oluştuğu, lambalarının bir kısmı patlamış olup, oyun alanının aydınlanması konusunda sorunlar yaşandığı, havalandırma sisteminin çalışmadığı, duşlarında sıcak su bulunmadığından müsabakalardan sonra duşların kullanılmadığı, Soyunma tesisleri teslim alındığı günden itibaren hiç kullanılmadan atıl duruma düştüğü kamu ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı soyunma tesisinin acilen bakım ve onarımına ihtiyaç duyulduğu, Stadyumun halısında yırtık ve kopuklar bulunmaktadır. Halısının yenilenmesi, çevresindeki tellerde kesikler ve delikler mevcut olup çevre tellerinin yenilenmesi ve kale arkaların filesinin yükseltilmesi, tribünündeki koltukların onarımlarının yapılması, çevre duvarı bulunmadığı için mesai saati dışında kullanımı kontrol edilemediğinden gerekli önlemlerin alınması ile spor malzemelerine ihtiyaç duyulduğu yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerden alınan bilgilerden anlaşıldı” diye konuştu.