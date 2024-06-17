Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “Topçu Köyü Taşkın Koruma Kanalı” tamamlandı.

Kanal Tamamlandı1-1

Köy halkını ve toprağını taşkın riskinden korumak amacıyla DSİ 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan taşkın kontrol kanalı kapsamında 810 metre kanal ve 6 adet menfez geçişi konuldu.

Kanal Tamamlandı3-1Yozgat Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz merkeze bağlı Topçu köyünde tamamlanan taşkın kontrol kanalı ile vatandaşlarımızı ve toprağımızı taşkın riskinden koruyoruz. İş kapsamında; 810 metre kanal ve 6 adet menfez geçişi yapılmıştır. Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, doğal afetlere karşı daha güvendeyiz!” ifadelerine yer verildi.

Kurbanlıklar Yozgat Belediyesince belirlenen noktalarda kesildi! Kurbanlıklar Yozgat Belediyesince belirlenen noktalarda kesildi!

Kanal Tamamlandı2-1

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada ise “Yozgat Topçu köyünde tamamlanan taşkın kontrol kanalı ile vatandaşlarımızı ve toprağımızı taşkın riskinden koruyoruz. İş kapsamında; 810 metre kanal ve 6 adet menfez geçişi yapılmıştır” denildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş