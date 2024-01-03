Akdağmadeni Ortaköy Köyü Taşkın Kontrolü işine ait sözleşme Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin tarafından imzalandı.

Taşkın kontrolü sözleşmesi

İş tamamlandığında Ortaköy köyü taşkın zararlarından korunacak.

Bu sözleşme, bölgede devam eden taşkın kontrolü inşaatı çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Taşkın kontrolü sözleşmesi1

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DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanan sözleşme Ortaköy köyünün gelecekteki taşkın risklerinden korunmasına yönelik önemli bir rol oynayacak.

Kaynak: Haber Merkezi