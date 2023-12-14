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Yozgat İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden emekli olan İsmail Arslan tarafından kaleme alınan 'Bütün Yönleriyle Eymir' kitabı, Eymir Belediyesi Kültür Yayınları çerçevesinde yayımlandı. Kitap, Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu'nun ön sözüyle okuyucularıyla buluştu.

Gazetemizi ziyaret eden İsmail Arslan, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan'a kitabını hediye etti. Başkan Mertoğlu, Eymir isminin kökenini açıklarken, "Eymir ismi, 24 Türk boyundan Üçokların Dağhan Eymür boyundan alınmıştır" dedi. Başkan, 2009'daki yerel seçimlerden itibaren üç dönem boyunca Eymir Belediye Başkanı olarak seçilmenin gururunu paylaştı.

Kitap, Belediye Başkanlığı sürecinde İsmail Arslan'ın Eymir'e olan katkılarını ve tecrübelerini içeriyor. Başkan Mertoğlu, Arslan'ın kitabını güncellemesi için talepte bulunarak, Eymir'in tarihinden coğrafyasına, bitki örtüsünden kültürel faaliyetlere kadar birçok yönünü detaylı bir şekilde ele aldıklarını ifade etti.

İsmail Arslan, kitabın 2003 yılında yayımlanan ilk versiyonunu hatırlatarak, güncelleme sürecinde yaşanan zorlukları ve özür dileme gerekliliğini vurguladı. Arslan, Eymir halkının ticari faaliyetlerine dair eksiklikleri telafi etmek ve geçmişte hizmet etmiş isimlere teşekkür etmek adına bu güncellenmiş versiyonu hazırladığını belirtti.

Eser, Eymir'in tarihinden coğrafyasına, kültürel yapısından ticari faaliyetlerine kadar birçok önemli başlığı kapsayarak, Eymir'in güzelliklerini okuyucularıyla buluşturmayı amaçlıyor. Kitabın yayınlanmasında emeği geçenlere Başkan Mertoğlu ve Eymir halkı adına teşekkürlerini ileten İsmail Arslan, eksiklikleri için özür dileyerek, geçmişe duyduğu özlemi ve Eymir'e olan sevgisini eserinde dile getirdi.