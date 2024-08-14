Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çekerek’e bağlı Özükavak Kasabası’nda DSİ Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden taşkın koruma kanalı çalışması ile vatandaşlar ve topraklar taşkın risklerinden korunduğun söyledi.

Vali Özkan, “Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, doğal afetlere karşı daha güvendeyiz” dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında, başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarım” ifadelerini kullandı.