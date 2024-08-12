Bahadın Beldesi uzun süredir bek­lediği doğalgaza kavuştu. Dağıtım lisansına eklenmesinin ardın­dan Surmeli Gaz İl Müdürlüğü yaklaşık 12 kilometrelik hatlı çekerek doğalgazı belde halkının kullanımına sundu.

Bahadın Doğalgaza Kavuştu (4)

Sürmeli Gaz İl Müdürü İhsan Salman, Bahadın Beldesinin lisans kap­samına dahil edilmesi ile birlikle şehir içi hat ça­lışmalarına başladıklarını hatırlatarak “10 Ağustos 2024 tarihi itibarı ile beldenin gaz arzını sağlamış olduk” dedi.

Bahadın Doğalgaza Kavuştu (2)

Salman, yaptığı özel açıklamada şu bilgileri verdi: “Bahadın Beldesinin lisans kap­samına dahil edilmesi ile birlikle şehir içi hat ça­lışmalarına başladıklarını hatırlatarak “10 Ağustos 2024 tarihi itibarı ile beldenin gaz arzını sağlamış olduk.”

Bahadın Doğalgaza Kavuştu (3)

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Şehirde toplam 17 kilometrelik hat çek­tiklerinin bilgisin veren Salman, “Bu hafta itibarı Bahadın Beldemizde 100 abonemiz bulunmaktadır Tesisatları tamamlanmış olan abonelerimizin gaz açma işlemleri yoğun bir şekilde de­vam etmektedir” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi