Bahadın Beldesi uzun süredir beklediği doğalgaza kavuştu. Dağıtım lisansına eklenmesinin ardından Surmeli Gaz İl Müdürlüğü yaklaşık 12 kilometrelik hatlı çekerek doğalgazı belde halkının kullanımına sundu.
Sürmeli Gaz İl Müdürü İhsan Salman, Bahadın Beldesinin lisans kapsamına dahil edilmesi ile birlikle şehir içi hat çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak “10 Ağustos 2024 tarihi itibarı ile beldenin gaz arzını sağlamış olduk” dedi.
Salman, yaptığı özel açıklamada şu bilgileri verdi: “Bahadın Beldesinin lisans kapsamına dahil edilmesi ile birlikle şehir içi hat çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak “10 Ağustos 2024 tarihi itibarı ile beldenin gaz arzını sağlamış olduk.”
Şehirde toplam 17 kilometrelik hat çektiklerinin bilgisin veren Salman, “Bu hafta itibarı Bahadın Beldemizde 100 abonemiz bulunmaktadır Tesisatları tamamlanmış olan abonelerimizin gaz açma işlemleri yoğun bir şekilde devam etmektedir” diye konuştu.