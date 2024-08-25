Yozgat’ın Büyüknefes köyü, tarih boyunca Frigler, Hititler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tavium Antik Kenti’nin kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Milattan önce 2 binli yıllarda Galatların başkenti olarak bilinen bu antik kentin kalıntıları, köydeki cami, çeşme ve evlerde yapı malzemesi olarak kullanılıyor.

Tarihî eserlerin çoğu, Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı ve açık hava müzesinde sergileniyor. Ancak, köy sakinleri, antik eserlerin büyük kısmının hala cami ve çeşmelerde bulunmasına dikkat çekiyor. Eski yapılar, antik kent kalıntılarıyla inşa edildi ve bu durum, köyde tarihi mirasın korunmadığına dair endişelere yol açıyor.

Köy sakinlerinden Sümmani Akgül, “Galatlar burada yaşadı ve eserleri şimdi evlerin avlularında, duvarlarda, çeşmelerde görülüyor. Bu alan bir açık hava müzesi gibi. Yakın zamanda yapılacak kazılarla buranın turizme kazandırılmasını umuyoruz” dedi.

Yaşar Türkmen ise, “Eskiden çıkan kalıntıları yapı malzemesi olarak kullandık. Eserler çeşmelerde ve evlerin avlularında hala duruyor. Tarihi eserler artık açık hava müzemizde sergileniyor ama eski evlerde bu kalıntılar var. Yeni evlerde ise yok” şeklinde konuştu.

Yozgat’ın bu tarihi mirasının daha iyi korunması ve turizme kazandırılması için çalışmaların hızlandırılması bekleniyor.