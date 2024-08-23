Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılı nüfus verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan verilere göre Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılı nüfus verileri ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında Yozgat merkezin nüfusu 110 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

2019 yılında 106 bin 280 olan Yozgat’ın nüfusu, 2020 yılında 104 bin 79’a düştü. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2021 yılında Yozgat’ın nüfusu artış göstererek 108 bin 24’e yükseldi. 2022 yılında 109 bin 197 olarak kayıtlara geçen Yozgat nüfusu, 2023 yılında artmaya devam ederek 110 bin 620’ye yükseldi.