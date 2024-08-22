Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan verilere göre Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılı nüfus verileri ortaya çıktı.

YOZGAT

TÜİK verilerine göre 2023 yılında Yozgat merkezin nüfusu 110 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

2019 yılında 106 bin 280 olan Yozgat’ın nüfusu, 2020 yılında 104 bin 79’a düştü. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2021 yılında Yozgat’ın nüfusu artış göstererek 108 bin 24’e yükseldi. 2022 yılında 109 bin 197 olarak kayıtlara geçen Yozgat nüfusu, 2023 yılında artmaya devam ederek 110 bin 620’ye yükseldi.

SORGUN

TÜİK verilerine göre Sorgun ilçesinin 2023 yılı nüfusu 80 bin 618.

Verilerden elde edilen bilgilere göre 2019 yılında 79 bin 533 olan Sorgun’un nüfusu, 2020 yılında 80 bin 525’e yükseldi. 2021 yılında Yozgat’ın nüfusu artış göstererek 79 bin 781’e düşen nüfus, 2022 yılında yükseliş göstererek 79 bin 977 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre Sorgun’un nüfusu 2023 yılında artmaya devam ederek 80 bin 618 oldu.

AKDAĞMADENİ

TÜİK verilerine göre Akdağmadeni ilçesinin 2023 yılında nüfusu 40 bin 842 olarak kayıtlara geçti.

2019 yılında 42 bin 621 olan nüfus, 2020 yılında 42 bin 407’ye düştü. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2021 yılında Akdağmadeni’nin nüfusu düşmeye devam ederek 41 bin 902 oldu. 2022 yılında düşüş devam etti ve Akdağmadeni’nin nüfusu 41 bin 577 olarak kayıtlara geçti. Akdağmadeni’nin nüfusu 2023 yılında düşmeye devam etti ve 40 bin 842 olarak açıklandı.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinin nüfusu 2023 yılında 35 bin 75 olarak duyuruldu.

TÜİK verilerine göre 2019 yılında 34 bin 269 olan nüfus, 2020 yılında 34 bin 19’a düştü. 2021 yılında 33 bin 817 olarak açıklanan Boğazlıyan ilçesinin nüfusu, 2022 yılında 33 bin 892’ye yükseldi. İlçenin nüfusu 2023 yılında 35 bin 75 yükseldi.

YERKÖY

TÜİK verilerine göre Yerköy ilçesinin nüfusu 2023 yılında 33 bin 377 olarak açıklandı.

2019 yılında 35 bin 476 olan ilçenin nüfusu, 2020 yılında 35 bin 567’ye yükseldi. TÜİK’ten alınan verilere göre 2021 yılında 34 bin 888’e düşen ilçenin nüfusu, 2022 yılında 34 bin 214 olarak açıklandı. Veriler 2023 yılında ilçenin nüfusunun azalmaya devam ettiğini gösterdi. 2023 yılında ilçenin nüfusu 33 bin 377 olarak yayınlandı.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinin nüfusu TÜİK verilerine göre 2023 yılında 31 bin 866 olarak paylaşıldı.

Verilere göre 2019 yılında 32 bin 489 olarak açıklanan nüfus, 2020 yılında 32 bin 714, 2021 yılında ise 32 bin 544 olarak paylaşıldı. 2022 yılında 32 bin 175 olarak açıklanan Sarıkaya ilçesinin nüfusu, 2023 yılında 31 bin 866 olarak verildi.

ÇEKEREK

Çekerek ilçesinin 2023 yılı nüfus sayısı TÜİK verilerine göre 18 bin 781.

2019 yılında 19 bin 467 olan Çekerek ilçesinin nüfusu, 2020 yılında 19 bin 415’e geriledi. 2021 yılından 18 bin 688 olarak açıklanan verilere göre Çekerek’te nüfus düşmeye devam etti. 2022 yılında 18 bin 245 olan Çekerek ilçesinin nüfusu, 2023 yılında 18 bin 781 oldu.

ŞEFAATLİ

TÜİK verilerine göre Şefaatli ilçesinin 2023 yılı nüfusu 14 bin 594 olarak açıklandı.

İlçenin nüfusu 2019 yılında 14 bin 824, 2020 yılında 14 bin 749, 2021 yılında 14 bin 351 ve 2022 yılında 14 bin 129 olarak verildi. Verilere göre 4 yılda düşüş gösteren nüfus, 2023 yılında 14 bin 594’e yükseldi.

ÇAYIRALAN

Çayıralan ilçesinin 2023 yılı nüfus verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre ilçenin nüfusu 2023 yılında 12 bin 461 olarak paylaşıldı.

2019 yılında 12 bin 563 olan ilçenin nüfusu, 2020 yılında 12 bin 457, 2021 yılında 12 bin 294 ve 2022 yılında 12 bin 109 olarak aktarıldı. 2023 yılında ise ilçenin nüfusu 12 bin 461 olarak verildi.

SARAYKENT

Saraykent ilçesinin 2023 yılı nüfusu 11 bin 828 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre Saraykent’in nüfusu 2019 yılında 12 bin 486, 2020 yılında 12 bin 651, 2021 yılında 12 bin 462 ve 2022 yılında 11 bin 966 olarak bildirildi. İlçenin nüfusu 2023 yılında 11 bin 828 olarak aktarıldı.

KADIŞEHRİ

TÜİK nüfus verilerine göre Kadışehri ilçesinin nüfusu 2023 yılında 10 bin 612 olarak verildi.

2019 yılında 11 bin 277 olan Kadışehri ilçesinin nüfusu, 2020 yılında 10 bin 768, 2021 yılında 10 bin 491, 2022 yılında 10 bin 4 ve 2023 yılında 10 bin 612 olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

AYDINCIK

Aydıncık ilçesinin nüfusu TÜİK verilerine göre 2023 yılında 10 bin 208 oldu.

Verilere göre 2019 yılında 10 bin 79 olan ilçenin nüfusu, 2020 yılında 9 bin 967, 2021 yılında 9 bin 722 ve 2022 yılında 11 bin 552 olarak açıklandı. 2022 yılında artış gösteren ilçenin nüfusu 2023 yılında düşerek 10 bin 208 olarak açıklandı.

YENİFAKILI

Yenifakılı ilçesinin nüfusu 2023 yılında 5 bin 383 olarak verildi.

2019 yılında 5 bin 386 olan ilçenin nüfusu, 2020 yılında 5 bin 396, 2021 yılında 5 bin 296 ve 2022 yılında 5 bin 178 olarak bildirildi. Verilere göre ilçenin nüfusu 2023 yılında yükselerek 5 bin 383 olarak kayıtlara geçti.

ÇANDIR

Çandır ilçesinin 2023 yılı nüfus verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre 2023 yılında ilçenin nüfusu 4 bin 434 olarak verildi.

2019 yılında 4 bin 450 olan nüfus, 2020 yılında 4 bin 381’e geriledi. 2021 yılında 4 bin 240 olarak açıklanan nüfus, 2022 yılında düşmeye devam ederek 4 bin 227 olarak paylaşıldı. İlçenin nüfusu 2023 yılında paylaşılan verilere göre artış gösterdi. İlçenin nüfusu 2023 yılında 4 bin 434 oldu.