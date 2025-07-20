Yozgat’ın Meşhur Yiyecekleri

Yozgat denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri Arabaşı çorbasıdır. Acılı tavuk suyuna yapılan bu çorba, soğuk hamurla birlikte tüketiliyor. Özellikle kış aylarında Yozgat’ta vazgeçilmezdir.

Tandır Kebabı ise odun ateşinde uzun süre pişen kuzu eti, et severlerin uğrak noktası olmasına neden oluyor.

Doğadan toplanan madımak otuyla yapılan Madımak yemeği hem sağlıklı hem de yöreye özgü bir lezzet olarak karşımıza çıkarken yoğurt çorbası da sofraların olmazsa olmazıdır.

El açması hamurla yapılan Yozgat böreği, kıymalı ve baharatlı olarak kahvaltı sofralarında sıkça yer buluyor.

Yozgat’ın Tarihi Ve Kültürel Değerleri

Osmanlı döneminden kalma Yozgat Müzesi (Nizamoğlu Konağı), hem mimarisiyle hem de içindeki arkeolojik eserlerle insanların uğrak noktası oluyor.

18. yüzyılda yapılan Çapanoğlu Camii, klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri ve vatandaşlar tarafından oldukça seviliyor.

UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer alan Roma Hamamı (Sarıkaya), Roma dönemine ışık tutuyor ve turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Doğal Güzellikleriyle Yozgat

Türkiye’nin ilk milli parkı olma unvanına sahip Yozgat Çamlığı Milli Parkı, şehir merkezine yakınlığıyla hem halkın hem de turistlerin uğrak noktası oluyor.

Aydıncık’da bulunan Kazankaya Kanyonu Yürüyüş ve doğa sporları için tercih noktası olurken, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Temiz havası ve yürüyüş rotalarıyla bölgenin önemli doğal zenginliklerinden biri olan Akdağ Ormanları eşsiz güzelliğiyle gezmeye değer bölgelerden.

“Yozgat Sürmelisi” ve “Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma” gibi türkülerle, Yozgat müzik kültüründe de iz bırakılmıştır.