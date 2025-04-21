Bu lezzetlerin başında ise ‘Parmak Çöreği' geliyor. Uzun yıllardır Yozgat mutfağının vazgeçilmezi olan parmak çöreği, hem yerel halkın hem de şehri ziyaret eden turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda.

Adını şekil verme biçiminden alan parmak çöreği, hamurun parmak kalınlığında şeritler haline getirilip özenle dizilmesiyle hazırlanıyor. Genellikle un, yoğurt, sıvı yağ ve maya gibi temel malzemelerle yapılan bu çörek, üzerine isteğe bağlı olarak serpilen çörek otu ve susamla fırında nar gibi kızarana kadar pişiriliyor. Hem tuzlu hem de hafif tatlı versiyonları bulunan parmak çöreği, özellikle kahvaltı sofralarının ve misafirlik ikramlarının vazgeçilmez ürünü olarak biliniyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde fırıncı olan Ali Kılıç, 7-8 yıldır fırıncılık yaptığını belirterek parmak çöreğin inceliklerinden söz etti. "Parmak çörekte un, su, maya, ekşi maya var. Hem tepside hem tabanda pişiriyoruz. Yapımı 3-4 saat kadar sürüyor. Hamurun tam mayalı olması lazım. Lezzetini uzun süre dinlenmesinden alıyor. Sorgun ve Yozgat'ta sevilen bir lezzet. 2013 yılında bu ürünün patenti alındı. Uzun yıllardır tüketilen ve günümüze gelen bir lezzettir. Bu kadar çok tercih edilmesi lezzeti ve görüntüsünden kaynaklanıyor" dedi.

"ANKARA, İSTANBUL GİBİ ŞEHİRLERE GÖTÜRENLER VAR"

Parmak çöreğin şehir dışına da götürüldüğünü söyleyen Kılıç, "Buradan parmak çörek alıp başka şehirlere özellikle Ankara, İstanbul'a götürenler var. Çok tercih ediliyor. Yeterince tanınıp biliniyor, inşallah daha da tanınır" şeklinde konuştu.