Yozgat’ta köy yolları ve karayollarına yerleştirilen farklı işaret, yön ve uyarıcı trafik işaret tabelaları magandaların hedef tahtası haline geliyor.

Yozgat’ın köy yollarına yerleştirilen trafik levhaları, magandaların hedef tahtası haline geldi.

Bazı levhaların üzerlerinde bulunan fosforlu boyalar, mermi ve saçmalar nedeniyle tahrip olurken tabanca ve tüfek atışlarıyla delik deşik edilen levhalar kullanılamaz hale geldi.

Yozgat’ta adeta hedef tahtası haline gelen bazı trafik levhaları kevgire dönerken, yaşanan bu durum sürücülerin ve çevrede yaşayanların tepkisine sebep oluyor.

Yollarda kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyan, sürücülere kolaylık sağlayıp, kılavuzluk, can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışının iyi olması için hayati önem taşıyan yol kenarlarındaki trafik işaret levhaları, sorumsuz kişi veya kişilerin av tüfeği veya tabancalarla hedef tahtası haline getirilerek delik deşik yapıldı.

Özellikle köy yolları boyunca kurşun delikleriyle trafik levhaları ilginç bir görüntü oluştururken, bu durum sürücülerin tepkisine neden oluyor.

Köy yollarına yerleştirilen trafik uyarı ve tehlike levhaları kimliği belirlenemeyen kişilerin adeta hedef tahtası haline geliyor.

Yol kenarlarında ve trafikte bulunanların en büyük yardımcısı konumundaki trafik levhaları üzerindeki kurşun izleri görenlerin canını sıkarken trafiğe çıkanlara da zarar vererek kazalara davetiye çıkarıyor.