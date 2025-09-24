Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, restorasyonu tamamlanan Tarihi Yanan Hamam’ın Sanat ve Sergi Sarayı olarak hizmete sunulacağını açıkladı.

Başkan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güzel bir eserimiz daha vücut buluyor. Restorasyonu tamamlanan Tarihi Yanan Hamam’ı, Sanat ve Sergi Sarayı olarak halkımızın hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışta Yozgat Fotoğrafları Sergisi Yer Alacak

Arslan, yeni mekanın açılışının yarın (Perşembe) saat 14.00’te gerçekleştirileceğini belirterek, Yozgat Fotoğrafları Sergisi ile ziyarete açılacak mekana tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Arslan, paylaşımında, “Yozgat’ta güzel şeyler olmaya devam ediyor” diyerek şehrin kültürel ve sanatsal yatırımlarına dikkat çekti.