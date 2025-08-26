Taşkın koruma kanalı tamamlandı

Yozgat’a bağlı Gökçekışla köyünde, Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekiplerince yürütülen taşkın koruma kanalı çalışması tamamlandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, taşkın koruma kanalı sayesinde vatandaşların ve tarım arazilerinin sel ve taşkın risklerinden korunacağı belirtildi.

Açıklamada, “Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, doğal afetlere karşı daha güvendeyiz” ifadelerine yer verildi.

Valilik, hizmetlerin Yozgat’a kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı’na, DSİ Genel Müdürlüğü’ne, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.