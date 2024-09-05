2009 yılında hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi, köyde işsizliği sona erdirerek çevre illerden dahi göç almasına vesile oldu.

Proje, köylülerin sınırlarını kaldırarak 850 parselin birleştirilmesi ve bu alanlarda elma, şeftali, kiraz fidanlarının dikilmesiyle başlatıldı.

Toplamda 5 bin 600 dönüm alanda oluşturulan meyve bahçesi, kamu, özel sektör ve köylülerin işbirliğiyle kuruldu ve 25 yıllığına bir şirkete kiralandı.

Köylüler, arazilerini kiraya vererek gelir elde ederken aynı zamanda meyve bahçelerinde çalışarak ek bir kazanç sağladı.

İŞSİZLİK SONA ERDİ, GÖÇ TERSİNE DÖNDÜ

Kabalı Meyve Bahçesi’nin kurulmasıyla birlikte köyde işsizlik tamamen sona erdi. 14 yıl içinde köylülerin ekonomik ve sosyal hayatlarında gözle görülür iyileşmeler yaşandı. Özellikle kadınlar ve gençler, proje sayesinde ev ekonomisine katkı sağlayarak ailelerinin refah seviyesini artırdı. Hasat döneminde yaklaşık 900 kişiye kadar işçi çalıştırılan bahçede, köye geri dönen hane sayısı 15'e ulaştı.

Projenin etkileri sadece köy halkıyla sınırlı kalmadı. Bölgeye dışarıdan işçiler gelirken, bu durum köyün nüfusunu artırdı ve köyde villa tipi evlerin yapılmasına öncülük etti. Köy muhtarı Hüseyin Ünal, projenin başlangıcından bu yana köyün refah seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini belirtti.

KÖYDEKİ KADINLAR VE GENÇLER İÇİN YENİ BİR GEÇİM KAYNAĞI

Kabalı köyü sakinlerinden Gülhan Salgın, meyve bahçesi projesinin köyde işsizliği sona erdirdiğini ifade ederek, köydeki herkesin bu projeden faydalandığını vurguladı. "Eskiden burada sadece arpa ve buğday ekiliyordu. İnsanlar fazla gelir elde edemiyordu ama meyve bahçesi kurulduğundan beri 7’den 70’e herkes iş sahibi oldu," dedi. Salgın, özellikle kadınların ekonomik bağımsızlık kazandığını ve çocukların da yaz aylarında çalışarak harçlıklarını biriktirdiğini belirtti.

Meyve bahçesinde çalışan bir diğer köy sakini Şeyma Arslan ise, projeyle birlikte ailesinin yaşam standardının yükseldiğini söyledi. 12 yıldır meyve bahçesinde çalıştığını dile getiren Arslan, bu iş sayesinde evini yenilediğini ve köyüne yeni bir ev yaptırdığını ifade etti. Arslan, "Burada işsizlik diye bir şey kalmadı, her yerde böyle projelerin olmasını diliyoruz, özellikle kadınlar için çok güzel bir imkan" dedi.

KÖYÜN REFAH SEVİYESİ ARTIYOR

Projenin öncülerinden olan Kabalı köyü muhtarı Hüseyin Ünal, köydeki işsizlik sorununu tamamen çözdüklerini belirterek, toplulaştırma yoluyla meyve bahçesi projesini hayata geçirdiklerini anlattı. Ünal, köyün nüfusunun bin kişiden 700'e kadar düştüğünü, ancak proje sayesinde 12 hanenin geri döndüğünü ve köyde villa tipi evlerin inşa edilmeye başlandığını aktardı.

Kabalı Meyve Bahçesi, köy halkına sağladığı iş imkanlarının yanı sıra çevre ilçelerden de işçi getirerek bölgedeki işsizlik sorununa çözüm sundu. Hasat döneminde çalıştırılan işçi sayısının 900'e kadar çıktığını ifade eden Ünal, köylülerin kendi arazilerinde sigortalı olarak çalıştığını ve köyde işsizliğin tamamen sona erdiğini belirtti. "Projemiz sayesinde köyümüzün refah seviyesi yükseldi" diye ekledi.

Kabalı Meyve Bahçesi, Yozgat’ın Kadışehri ilçesindeki bu küçük köyü büyük bir tarım merkezi haline getirerek, yerel ekonomiye önemli katkılar sağladı ve göçün tersine dönmesine neden oldu.