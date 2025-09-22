Çıtak, Kazankaya köyünde 1.010 metre, Kızılcakışla köyünde 820 metre, Kuşsaray köyünde 330 metre kanalizasyon hattının yapıldığını belirtti. Çıtak, Dereçiflik köyünde ise 4 bin 800 metre içme suyu şebeke hattı yenilenmiş olup, ilave su bağlantılarının yapılacağı ve bozulan yolların tadilatına başlanacağı bildirildi.

Kuyu Köyü’nde sondaj çalışmasının tamamlandığını kaydeden Çıtak, “En kısa sürede köyümüze içme suyu verilecektir” dedi. Çıtak, Kocabekir köyüne 75 tonluk, Kösrelik köyüne ise 100 tonluk içme suyu deposu yapıldığını söyledi.

Kızılcakışla ve Kocabekiroğlu köylerinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin tamamlandığını ifade eden Çıtak, Kıyıkışla, Kırmoluk ve Benlioğlu köylerinde köy giriş yolları ve stabilize yol çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çıtak, tüm köylerde acil ihtiyaçların giderildiğini ve asfalt yama çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayarak, “İlçemizin kalkınması ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan bu yatırımların hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurumlarımıza, çalışanlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.