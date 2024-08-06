Kayseri’de 5 Ağustos ‘Dünya Sivaslılar Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte meşhur Sivas halayı sergilendi. Etkinliğe çok sayıda Sivaslı vatandaş katılırken, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kayseri Sivaslılar Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Kayseri’de yaşayan binlerce Sivaslı vatandaş etkinliğe katılarak, halay çekti ve Sivas’a özgü oyunlar oynadı. Etkinlikte Sivas ile özdeşleşmiş meşhur Sivas halayı gösterisi de sergilendi. Etkinlikte vatandaşlara tatlı ikramında da bulunuldu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa Gün, 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü’nü geleneksel hale getirerek, kutlamalar yapacaklarını söyleyerek, “Kayseri’de bir ilki yapıyoruz. İnşallah bunu da geleneksel hale getirmeye gayret edeceğiz. Kayseri’de 96 bin kayıtlı Sivaslı vatandaşımız var. Onları her zaman bu tarz etkinliklerle buluşturmaya gayret edeceğiz. Sivaslıların hizmetindeyiz, emrindeyiz. Arkadaşların tercihiyle bu görevi üstlenmiş olduk. İnşallah hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu kalabalık aslında bu meydanı doldururdu. Cumartesi günü bu programı yapma kararını aldık. Pazartesi günüde uyguladık. Çok fazla duyuramadık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunu daha iyi duyurarak, hemşerilerimizin Dünya Sivaslılar Gününü kutlamalarını sağlayacağız” dedi.